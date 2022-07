Stiri pe aceeasi tema

- Directorii FBI si MI5 au avertizat miercuri cu privire la o intensificare a activitatilor de spionaj comercial ale Chinei in Occident, intr-un discurs comun rar, care a avut loc la sediul serviciilor secrete britanice din Londra, transmite joi AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- FOTO| Doua monede antice, returnate Romaniei de catre poliția din Marea Britanie. Vor fi transmise catre Muzeul National de Istorie a Romaniei FOTO| Doua monede antice, returnate Romaniei de catre poliția din Marea Britanie. Vor fi transmise catre Muzeul National de Istorie a Romaniei Doua monede antice…

- Sindicatul feroviar RMT a indicat la inceputul lunii iunie ca peste 50.000 de angajati ai sistemului feroviar britanic nu vor mai munci ”in timpul celui mai mare conflict sectorial din 1989”, cerand in special cresteri salariale in concordanta cu inflatia galopanta. Pe langa salarii, RMT denunta deteriorarea…

- Marea Britanie trebuie sa aiba o armata capabila sa lupte in Europa și sa invinga Rusia, a spus noul șef al armatei britanice, citat de presa locala și de agenția Reuters . Premierul britanic Boris Johnson, un susținator puternic al Ucrainei impotriva invaziei Rusiei, a exclus trimiterea de trupe britanice…

- Magazinul este situat in partea de est a Londrei, in Westfield Stratford City, cel mai mare centru comercial urban din Marea Britanie din punct de vedere al suprafeței pe care este construit și al 4-lea cel mai mare centru comercial din țara in ceea ce privește suprafața de retail disponibila. Concept-store-ul…

- Guvernul britanic va prezenta un proiect de lege pentru revizuirea acordului Brexit fara acordul Uniunii Europene, vineri, in Parlamentul de la Londra, relateaza Reuters. Decizia riscanta a guvernului lui Boris Johnson ar putea provoca noi tensiuni, un nou razboi comercial cu blocul european, dar și…