- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a reacționat, miercuri seara, pe Facebook , la afirmațiile europarlametarului PNL Rareș Bogdan conform carora actuala coaliție s-ar putea rupe dupa un an de zile. Liderul PSD a solicitat joi o intalnire de urgența a Coaliției. „Am inteles ca Rares Bogdan a pus batistuta…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ca propunerea social-democratilor pentru functia de premier ar trebui sa fie Marcel Ciolacu, președintele PSD. Intrebat, la sediul central al Partidului Social Democrat (PSD), care ar trebui sa fie propunerea de premier a PSD, Sorin Grindeanu a…

- Sedinta BPN al PNL, conducerea restransa a PNL, are loc intr-o atmosfera tensionata, liderii partidului discutand cu ce partid sa faca majoritate in Parlament, cu PSD sau cu USR. Liderul PNL Giurgiu, Dan Motreanu, un apropiat al liderului PNL Bihor, Ilie Bolojan, i-a reprosat lui Florin Citu ca el este…