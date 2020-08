Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban are zilele numarate. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban se va vota la sfarșitul acestei luni. „Moțiunea de cenzura se va vota luni – 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!!!”,…

- Fostul ministru de Finanțe, senatorul Eugen Teodorovici, cel mai aprig adversar al lui Marcel Ciolacu in perspectiva apropiatului Congres extraordinar al PSD, unde va fi aleasa noua conducere a partidului, lanseaza pe pagina personala de Facebook un nou atac virulent la adresa actualului lider interimar…

- Intr-o postare pe facebook, Eugen Teodorovici, sustine ca voteaza oricand o motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban, dar doar in cunostinta de cauza, dupa ce citeste textul si si-l asuma, ”si nu o lista cu semnaturi aruncata pe masa in ziua depunerii”. Totodata, el acuza conducerea ”ilegitima”…

- Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului prevede ca "in cel mult cinci zile de la data depunerii, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere. Dezbaterea motiunii de cenzura are loc in cel mult trei zile de la data cand a fost prezentata in sedinta…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu susține luni, pe Facebook, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi depusa și va trece.„Moțiunea de cenzura va trece și acest Guvern va raspunde pentru toata criza economica, pentru manipularea datelor și pentru toate hoțiile de sute de milioane de…