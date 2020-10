Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a criticat duminica pe liderii PSD, surprinși la un restaurant din Buzau fara sa respecte regulile de distanțare sociala. ”Au avut o conduita iresponsabila inca de la inceputul pandemiei, bagatelizand pandemia, punand bețe in roate autoritaților. Ignora regulile de protecție…

- Mai multi membri ai PSD, printre care si presedintele Marcel Ciolacu, fotografiati intr-un restaurant din Sarata Monteoru, judetul Buzau, au fost amendati de politisti, pentru nerespectarea numarului maxim de persoane care pot sta la o ma

- Mai mulți membri ai PSD, printre care și președintele Marcel Ciolacu, fotografiați intr-un restaurant din Sarata Monteoru, județul Buzau, au fost amendați de polițiști, pentru nerespectarea numarului maxim...

- Liderul PSD Marcel Ciolacu și Mihai Tudose, surprinși la o masa intr-un restaurant din județul Buzau , alaturi de alte persoane, au fost amendați pentru incalcarea prevederilor privind distanțarea sociala. In total au fost sancționate 11 contravenții, amenzile ridicandu-se la 21.000 de lei. Anunțul…

- Fotografiile difuzate de Realitatea Plus vin la o saptamana de la prelungirea starii de alerta și intrarea in vigoare a regulilor anticoronavirus. Nave romanești ale Poliției de Frontiera, acuzate de practici ABUZIVE impotriva imigranților „Schimbarea la fața” la care a recurs in ultima saptamana…

- Marcel Ciolacu a fost surprins aseara stand la masa, alaturi de alte zece persoane, la restaurantul pensiunii „Tara Luanei” din Sarata Monteoru, judetul Buzau, fara sa poarte masca. Președintele PSD a declarat pentru Libertatea ca purtarea maștii in zonele cu scenariul verde nu este reglementata."Eram…

- Marcel Ciolacu a fost surprins sambata seara stand la masa, alaturi de alte zece persoane, la restaurantul pensiunii „Tara Luanei" din Sarata Monteoru, judetul Buzau, a relatat Realitatea Plus, care a precizat ca in total la masa erau 11 persoane, fara sa fie respectata nicio regula de distantare…

- Fotografiile difuzate de Realitatea Plus vin la o saptamana de la prelungirea starii de alerta și intrarea in vigoare a regulilor anticoronavirus. Nave romanești ale Poliției de Frontiera, acuzate de practici ABUZIVE impotriva imigranților „Schimbarea la fața” la care a recurs in ultima saptamana…