Maraton chirurgical la Iasi. O femeie si un barbat au primit o noua sansa de la viata prin transplant renal

- Femeia si-a pierdut viata dupa ce masina condusa de sotul ei s-a angajat in depasirea mai multor masini inaintea unei curbe, intre Targu Ocna si Onesti. Trei transplanturi de organe au avut loc ieri la Iasi. Este vorba de doua transplanturi de rinichi si unul de ficat, iar astazi, echipa condusa de…

- Dupa doi ani de dializa și așteptare, o femeie, in varsta de 55 de ani, din Roman, a fost operata astazi, 1 mai, de echipa medicala a compartimentului Transplant renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iași. Romașcana suferea de insuficiența renala secundara pe fondul diabetului. Intervenția a…

- Ziua de 1 mai a fost incarcata pentru colectivul medical al compartimentului de transplant renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" din Iasi. In dimineata zilei de duminica, 1 mai 2022, au fost finalizate doua transplanturi renale, in urma prelevarii organelor de la un donator cadaveric din judetul…

- ■ atentionarea intra in vigoare astazi, la ora 12:00 si expira miine, la ora 06:00 ■ sint vizate judetele Neamt, Bacau, Iasi, Suceava si Botosani ■ meteorologii au prognozat pina la 70 l/mp ■ Am intrat in zodia ploilor si daca ieri, 27 aprilie, judetul Neamt a fost sub avertizare cod galben de precipitatii,…

- Performanta deosebita pentru medicii de la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi. Au fost realizate in decurs de sapte zile cinci transplanturi de rinichi, un numar remarcabil de interventii chirurgicale. In total, in primele trei luni si jumatate ale acestui an, au fost realizate 20 de transplanturi…

- Comisarul șef Petrica Bodron, noul șef al Serviciului de Investigații Criminale din Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Neamț, a facut parte din echipa care a investigat celebrul caz al ”Marelui jaf al manuscriselor furate din Marea Britanie in 2017”. Este vorba despre o ancheta in care au fost…

- In Compartimentul de Transplant de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" a fost efectuat al patrulea transplant renal din acest an. Tatal, in varsta de 42 de ani, a donat un rinichi fiului sau de 17 ani. Baiatul facea dializa de patru ani la Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii „Sf. Maria" din Iasi,…