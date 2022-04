Maramureș: Peste 3,3 milioane lei alocate în 2021 pentru drepturile și facilitățile persoanelor cu handicap Bugetul alocat pentru judetul Maramures, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021, pentru plata drepturilor și facilitaților persoanelor cu handicap, conform Legii nr. 448/2006, a fost in suma totala de 3.357.000 lei din care: • Transport persoane cu handicap 3.324.000 lei • Dobanzi credite persoane cu handicap: 33.000 lei Potrivit unui raport al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș, cheltuielile privind plata drepturilor persoanelor cu handicap conform Legii nr. 448/2006 s-au incadrat, in anul 2021, in bugetul alocat astfel: • Transport persoane cu handicap… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

