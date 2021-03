Stiri pe aceeasi tema

- Situatia actualizata: 2.202 persoane aflate in carantina la domiciliu. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 33.695 persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 853 persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment, sunt 292…

- O informatie furnizata de o bunica ce spera sa-si salveze nepotul de patima drogurilor a ajutat politia sa destructureze o retea mafiota din Calabria, in sudul Italiei, au anuntat miercuri autoritatile locale, informeaza AFP. Optsprezece persoane suspectate ca sunt implicate in acest trafic…

- Peste 7.000 de persoane s-au vaccinat mai devreme decat ar fi avut dreptul conform strategiei naționale de vaccinare, scrie Recorder.ro, pe baza statisticilor oficiale ale campaniei de vaccinare realizate pentru perioada 27 decembrie 2020 – 5 martie 2021. Peste 4.000 dintre acestea sunt din randurile…

- Luni, in ședința Biroului Politic Național al PNL, a fost prezentat proiectul care se afla in pregatire și care reglementeaza situația cumulului pensiei cu salariul. In acest context, fostul premier Ludovic Orban a declarat ca a purtat o discuție cu ministrul Muncii, Raluca Turcan, privind situația…

- Autoritatile au raportat astazi la pranz aproape 2.300 de cazuri noi de COVID-19, mult sub cifrele din zilele trecute, dar este cel mai ridicat nivel din acest an pentru o zi de luni. Situatia se complica si in spitale, numarul pacientilor internati cu coronavirus a crescut cu peste 500 de ieri pana…

- Numarul de teste COVID realizate în ultimele 24 de ore este de 749 din care 344 diagnostic grupe de risc, 194 teste efectuate la cerere și 211 teste rapide. De asemenea, doua persoane au murit în ultima zi din…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 27650 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 888 pacienți au decedat, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova. In ultimele 24 de ore, au…

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI