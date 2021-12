Maramureș/ 2 persoane trimise în judecată, în stare de arest preventiv pentru trafic de influență și cumpărare de influență La data de 16.12.2021, procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a 2 inculpați persoane fara calitați speciale, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influența și cumparare de influența. Dosarul penal a fost inregistrat in baza sesizarii din oficiu a polițiștilor anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Maramureș. Din materialul de urmarire penala administrat in cauza au rezultat probe care fundamenteaza presupunerea rezonabila ca, in cursul lunii septembrie… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

