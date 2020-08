Maramureș: 108 candidați au obținut definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar în sesiunea 2020 Rata finala de promovare a examenului național pentru definitivare in invațamant (sesiunea 2020), dupa soluționarea contestațiilor, este 68,78% (in creștere cu 3,18%, comparativ cu rezultatele inițiale – 65,60%). Astfel, din totalul de 157 de candidați cu note la proba scrisa, 108 candidați au reușit sa obțina, in final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minima de promovare a acestui examen. Precizam ca dupa susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar inainte de inregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 103 candidați. ”Afișarea rezultatelor finale a avut… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

