Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, sambata dimineața, Statia de comprimare gaze naturale Jupa, din județul Caraș-Severin. Iohannis a facut senzație printre cei prezenți cu ținuta sa. ”A venit Zorro!”, sunt unele comentarii, dupa ce Iohannis a aparut imbracat in negru, cu masca pe fața…

- Instituția Prefectului – Județul Iași a a pus la punct ultimele detalii cu privire la buna desfașurare a alegerilor parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie. S-a avut in vedere respectarea protocoalelor sanitare care au scop limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Cu ajutorul primarilor, au…

- Grupul Top Glove Corp. din Malaezia, cel mai mare producator mondial de manusi de cauciuc, a avertizat marti ca livrarile sale vor înregistra întârzieri, cuprinse între doua si patru saptamâni, dupa ce testele au aratat ca peste 2.000 dintre muncitorii sai au fost infectati…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis inchiderea restaurantelor, cafenelelor și a cinematografelor in Cluj Napoca. Masura intra in vigoare astazi și este valabila pentru 10 zile, cu posibilitate

- Sunt vizate diverse tipuri de manusi, combinezoane, viziere, masti, botosi, seringi, pungi, saci de diferite tipuri, perfuzii. Sunt peste 1 milion de produse ce vor fi livrate, dupa cum puteti vedea, sintetic, in Fisa de Date a licitatiei https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104445…

- Duminica, 27 septembrie, cetatenii cu drept de vot din judetul Salaj sunt asteptati la urne pentru a-si alege primarii, consilierii locali, presedintele de Consiliu Judetean si pe consilierii judeteni.

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan a declarat astazi, ca numarul … Post-ul TARGOVIȘTE: Primaria va asigura maști, manuși, dezinfectanți și termometre pentru a nu exista probleme in procesul electoral apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- "Votul este esența democrației! Votul este un drept constituțional al fiecaruia dintre noi, caștigat prin multa suferința. Impreuna cu toți colegii mei candidați la primariile de sector, primari și viceprimari in funcție, am luat toate masurile ca duminica, 27 septembrie, in București sa se voteze…