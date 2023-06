Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a castigat in premiera trofeul Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Inter Milano cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, in finala desfasurata pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul.

- Manchester City - Inter Milano, meci contand pentru finala editiei 2022-2023 din Liga Campionilor, este programat, sambata 10 iunie, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Manchester City vizeaza consacrarea sa europeana prin castigarea trofeului Ligii Campionilor la fotbal, sambata, in finala cu Inter Milano, care are loc pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul (22:00), anunța Agerpres.City, care a cucerit Cupa Cupelor in 1970, a devenit un club european de top…

- Manchester City – Inter Milano LIVE TEXT. Manchester City si Inter Milano vor juca finala Ligii Campionilor, sambata, de la ora 22:00, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Manchester City vizeaza consacrarea sa europeana prin castigarea trofeului Ligii Campionilor la fotbal, sambata, in finala cu Inter Milano,…

- Szymon Marciniak va arbitra in cele din urma finala Ligii Campionilor, pe stadionul Olimpic din Istanbul. UEFA a decis sa nu schimbe delegarea, in ciuda scandalului in care a fost implicat arbitrul polonez. „Centralul” polonez Szymon Marciniak a participat la o manifestație de extrema dreapta și risca…

- Mijlocasul spaniol Sergi Busquets, care va parasi echipa FC Barcelona la finalul acestui sezon, l-a avertizat pe antrenorul Pep Guardiola in legatura cu pericolul pe care il poate reprezenta Inter Milano in finala Ligii Campionilor cu Manchester City, relateaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.Intr-un…

- Caștigatoarea Cupei Italiei, 2-1 in ultimul act cu Fiorentina, Inter Milano o provoaca și pe Manchester City, in ultimul act de Champions League. Antrenorul Simone Inzaghi și varful Lautaro Martinez (25 de ani) au caștigat ultimele șapte finale jucate. Inter a cucerit Cupa Italiei a noua oara, a doua…

- Manchester City și Real Madrid se intalnesc, miercuri seara, de la ora 22.00, in manșa secunda a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. In partida tur, disputata in Spania, scorul a fost egal, 1-1. Prima echipa calificata in finala de la Istanbul, din 10 iunie, este Inter Milano. Aceasta a trecut…