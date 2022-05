Drumul se strecoara lin prin sate, apoi incepe sa urce domol. Primavara isi intinde lanurile verzi sub dogoarea soarelui de mai, izbucneste in lanurile de papadii cu capetele pufoase, se aprinde in maci rumeni ori isi inalta spre cer ramurile crude. Ici si colo, in umbra timpurie, vacute rumega linistit in iarba frageda. Calea serpuita te ridica peste dealuri de unde incep sa se zareasca imprejurimile. Satul Magura pare, in mare parte, parasit. Case odinioara mandre lasa vremea sa le macine. Urzici apara portile cu lemnul innegrit si rugi se arcuiesc peste zidurile roase. Daca nu ai stii ca…