Managerul Spitalului Colentina, confirmat cu noul coronavirus! Care este acum starea medicului

- Managerul Spitalului Colentina a fost depistat pozitiv cu coronavirus, anunta Antena 3.Potrivit sursei citate, managerul a inceput sa se simta rau luni, a fost testat la Spitalul Victor Babes. In acest moment, managerul este internat cu simptome de COVID-19. De asememea, ministrul Sanatatii…

- Solistul trupei ”Alb Negru”, Andrei Ștefanescu ( 42 de ani), diagnosticat joi dimineața cu coronavirus, se afla internat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”, din Capitala, amintește click.ro. Andrei Ștefanescu a acordat un scurt interviu pentru Antena Stars, post tv unde…

- Marcel Pavel are coronavirus. Artistul a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitala. Ancheta epidemiologica de proporții in șhowbiz-ul romanesc, dupa ce artistul Marcel Pavel a fost confirmat cu noul coronavirus. In ultima vreme, Pavel a fost prezent in cadrul mai multor…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a declarat, sambata, la Iași, ca IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, este in stare stabila, dar medicii raman rezervați, date fiind varsta și alte boli ale ierahului.Nelu Tataru a spus ca Arhiepiscopul este stabil, dar la Terapie Intensiva. "Stabil, dar v-am…

- Dintre cei 15 buzoieni confirmați pozitiv pana acum cu noul coronavirus, doar cinci mai sunt internați in spital la acest moment. Potrivit unor surse medicale, trei sunt internați la Spitalul Victor Babeș din Capitala, iar doi la Spitalul Municipal Rm. Sarat. De la confirmarea primului caz, zece persoane…

- Locuitorii din comuna buzoiana Maracineni rasufla ușurați. Testele prelevate de la familia medicului din București, confirmat cu coronavirus, au ieșit negative. Nici soția medicului infectat, nici socrii barbatului, domiciliați in satul Potoceni, nu sunt infectați. Saptamana trecuta, un medic rezident…

- 16 cadre medicale de la Spitalul Colentina si alte 34 de la Spitalul Victor Babes sunt infectate cu noul coronavirus.16 cadre medicale si 3 angajați TESA de la Spitalul Colentina au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus. Toate persoanele infectate sunt asimptomatice si sunt internate in acest moment…

- Jandarmii și polițiștii buzoieni au intervenit, sambata seara, pentru a convinge un medic din București infectat cu noul coronavirus sa accepte internarea in spital, dupa ce acesta refuzase inițial. El invoca faptul ca poate fi tratat și la domiciliu, fiind asimptomatic. In cazul medicului de 37 de…