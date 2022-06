Imagini emoționante cu Natalia Stepanenko și fiica ei, Iana, care și-au pierdut picioarele in urma atacului cu rachete asupra garii din Kramatorsk . Cele doua au parasit spitalul din Lviv și au plecat in SUA, unde vor fi supuse protezarii și unui curs complet de reabilitare, informeaza postul public ucrainean. Natalia și gemenii ei de 11 ani, Iana și Iaroslav, au fost surprinși de atacul din aprilie in gara Kramatorsk. Mama și-a pierdut un picior, iar fiica, pe amandoua. Baiețelul a reușit sa supraviețuiasca. De altfel, Iaroslav este cel care le-a ajutat in perioada in care cele doua erau internate…