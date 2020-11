Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua luni in care au lipsit de la televizor, Vulpița și Viorel s-au intors pe micile ecrane cu un scandal monstru. Aceștia au plecat de acasa, iar vinovata pentru aceasta ”dispariție” e chiar doamna Ilinca, care se pare ca i-a spus Veronicai sa faca avort! Iata cum stau lucrurile, de fapt!

- In urma cu o zi Vulpița și Viorel au ajuns la Capitala, deoarece aceștia au marturisit ca in familia lor nu mai e deloc liniște de cand Veronica a ramas insarcinata. Cei doi au povestit ca doamna Ilinca, soacra Vulpiței, i-a zis acesteia sa avorteze, insa acum ea face lumina in acest caz!

- Klaus Iohannis a ținut in cursul serii de ieri o conferința de presa la Palatul Victoria, in cadrul careia a abordat mai multe subiecte de interes pentru Romania, printre care, evoluția pandemiei, participarea la Summitul Inițiativei celor 3 Mari, dar și despre modul necorespunzator in care prefectul…

- Amalia Nastase, voluntar și activist in zona de sanatate, a explicat in emisiunea "La cina, cu Ionela Nastase și Adi Hadean", care este motivul pentru care crede ca sistemul sanitar romanesc este unul invechit și a spus unde se duc banii mulți care exista in sanatate.“Eu sunt foarte revoltata…

- URMARI… Bataia cu bate si pietre data daunazi unor jurnalisti, care transmiteau live de pe o ulita din Blagesti, il costa scump pe Viorel, sotul „Vulpitei”, dar si pe tatal sau. Ieri, intreaga familie Stegaru a fost chemata la sediul Politiei din Murgeni, unde vreme de 3 ore au dat cu subsemnatul. Viorel…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca votul PSD din Parlament in urma caruia se maresc pensiile cu 40% este unul strict electoral. Nasui considera ca social-democrații au luat aceasta decziei doar pentru a caștiga voturile pensionarilor și cum știu ca n-au șanse sa vina la guvernare anul viitor,…

- Dupa ce au fost difuzate imagini in care se presupune ca Vulpița ar fi intreținut relații intime cu un alt barbat, o asociație pentru protejarea demnitații drepturilor omului vrea sa depuna plangere la poliție impotriva emisiunii Acces Direct. Vulpița și Viorel revin de astazi la TV De astazi, soții…

- Reacția Institutului Matei Balș nu a intarziat sa apara, dupa ce Florin Salam a lansat acuzații grave la adresa medicilor. Fratele cantarețului de manele se afla internat in spital, iar acesta susține ca nimeni nu i-a oferit nicio informație despre starea de sanatate.