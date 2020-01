Stiri pe aceeasi tema

- Actrita franceza Catherine Deneuve, in varsta de 76 de ani, ''a suferit un accident vascular cerebral ischemic foarte limitat si, prin urmare, reversibil'', a anuntat miercuri familia sa intr-un comunicat transmis de agentul sau, Claire Blondel, scrie agerpres.ro.

