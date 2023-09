Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul olandez de lalele, Murara Plants, in colaborare cu Muzeul Mondial al Solurilor, au denumit un nou soi de lalele in onoarea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Gestul a fost facut pentru a marca vizita șefei statului in Țarile de Jos.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu premierul Țarilor de Jos, Mark Rutte, in cadrul vizitei de lucru de la Haga. Discuțiile s-au axat pe susținerea oferita de autoritațile olandeze parcursului european al Republicii Moldova, conform deschide.md.Președintele i-a mulțumit…

- Ambasada Belarusului in Olanda, la Haga, a fost atacata, in noaptea de sambata spre duminica. Autorii incidentului au spart geamurile și au scris cu grafitti pe fațada cladirii un mesaj adresat președintelui Aleksandr Lukasenko.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, 29 iunie, ca nu exista garanții ca aderarea Romaniei la Schengen va fi pusa pe agenda viitorului Consiliu JAI, cand președinție rotativa a Consiliului Uniunii Europene va fi deținuta de Spania.„Eu am spus de anul trecut, de cand am avut acel vot nefericit,…

- Vicecampioana a sosit la Apeldoorn fara antrenorul Mihai Pintilii, care s-a deplasat in Republica Moldova pentru a incepe cursurile licenței A, care ii va da dreptul sa fie „secund” in acte FCSB a ajuns in Olanda fara chiar antrenorul sau. Mihai Pintilii nu a facut parte din delegația roș-albastra care…

- Belgia U21 - Olanda U21, meci contand pentru Grupa A a turneului final al Campionatului European U21, este programat, miercuri, 21 iunie, de la ora 19:00, pe Stadionul Mikheil Meskhis din Tbilisi, si va fi transmis in direct de TVR 2.

- Intr-un comunicat oficial, Ministerul Apararii din Olanda susține ca, impreuna cu Danemarca, avand sprijinul Statelor Unite ale Americii, lucreaza la inființarea unui centru de pregatire pentru piloții ucraineni de F-16 Fighting Falcon.