Maia Morgenstern își va lansa autobiografia! ”«Nu sunt eu» e o poveste pe care n-aș fi vrut să o spun niciodată” In curand, pe piața de carte, se va gasi volumul «Nu sunt eu», ”o poveste pe care n-aș fi vrut sa o spun niciodata”, așa cum prezinta artista cartea ce va aparea la editura Litera și care poate fi precomandata cu autograf, chiar la 30% reducere. Este o autobiografie incarcata de emoție, cu umor, ce releva personalitatea artiste iubite de toata lumea. Dupa patru decenii in care a stralucit pe scena și a patruns in cinematografia mare a lumii, Maia (58 ani) s-a decis la inceputul lui 2020 sa ”joace” propria sa viața in ”Nu sunt eu”, incepand din copilaria sa, care a luat in serios educația in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

