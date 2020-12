Mai vine Moș Crăciun anul acesta? Mai vine Moș Craciun anul acesta? Anul trecut pe vremea asta, nici nu intuiam ce ne așteapta. Dorul de normalitate merge mana in mana cu dorul de sarbatori in familie. Așa ca este normal sa ne punem semne de intrebare despre cum ne vom petrece acest Craciun mai… special. Nu mi-am pus niciodata problema ca fetița mea sa nu aiba parte de Moș Craciun! Acela „clasic”, batranelul cumsecade care traiește la Polul Nord, vine cu sania trasa de reni și le aduce cadouri copiilor. Fara condiționari! Nu le aduce daruri numai copiilor cuminți, ci copiilor. „Cumințenia” copilului meu nu o obțin prin amenințari… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Batalionului 811 Infanterie ”Dej” l-au ”escortat” și anul acesta pe Moș Craciun in drumul acestuia spre copiii din parohia Diviciorii Mari, pastorita de catre preotul paroh Claudiu Prunduș, fost camarad de arme al dragonilor și veteran al teatrelor de operații. Biserica din Diviciorii Mari…

- Nimic nu e mai pretios pe lume decat bucuria din ochii celor mici atunci cand primesc daruri si dorintele li se implinesc tocmai cand se asteapta mai putin! Pentru a aduce un strop de fericire si acelora dintre copiii mai putin norocosi, echipa XS Cafe Ploiesti a fost mesagerul lui Mos Craciun…

- O veste buna pentru copiii de toate varstele! Mos Craciun a pornit deja in calatoria sa anuala in jurul lumii, incarcat de cadouri. Dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a dat asigurari ca Moșul este imun la COVID și ca va putea duce cadouri ca de obicei copiilor din intreaga lume. Moș Craciun a…

- Mos Craciun este gata de treaba si va putea aduce in siguranta cadouri copiilor care au fost cuminti, a dat asigurari imunologul Anthony Fauci,’domnul COVID-19′ de la Casa Alba, care s-a dus la Polul Nord pentru a-l vaccina pe Mos impotriva noului coronavirus, transmite AFP. Directorul Institutului…

- Caravana cu membrii masinilor 4x4 reuseste sa bucure in fiecare an sute de copii in preajma sarbatorilor. Ideea s-a nascut in urma cu mai bine de un deceniu, iar intre timp lucrurile actiunea a devenit traditie.

- Mai sunt cateva zile pana la marea Sarbatoare. Craciunul bate la ușa și majoritatea pregatesc cadourile pentru cei dragi. Printre cei surprinși zilele astea cumarand cadouri a fost și celebra vedeta Andra. Ca o mamica grijulie, Andra Maruța a colindat prin magazine pentru cadouri. Moș Craciun pregatește…

- Mihaela, o femeie in vasta de 38 de ani e in culmea disperarii. Mama a doi copii nu reușește sa-i mai vada pe cei carora le-a dat viața, dupa ce varul soțului sau decedat nu ii permite acest lucru!

- Epidemia de Covid 19 l-a alungat pe Moș Craciun din centrul orașului Rașnov unde, in fiecare an, statea și imparțea cadouri copiilor. Deoarece este in varsta moșul a decis sa intre in contact cu copiii doar online, iar cadourile le trimite celor mici cu ajutorul spiridușilor. Moș Craciun nu…