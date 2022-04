Stiri pe aceeasi tema

- In vederea unei intervenții la rețeaua primara, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la punctele termice 81, 82, 83 și modul Luceafarul, joi, 14 aprilie, intre orele 8-16. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Ana Ipatescu,…

- Compania de termoficare intrerupe apa calda și incalzirea, intre orele 8-18, marți la PT Paltiniș. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: Sorin Titel, Victor Babeș nr. 4 – 10, Protopop George Dragomir nr. 5, Ghirlandei (inclusiv Liceul Moisil), Feldioara nr. 1, 3, 4 și 8, 1 Decembrie nr. 2,…

- „In vederea finalizarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura urbana, Etapa II”…

- Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, societatea Colterm va intrerupe furnizarea apei calde, a celei reci hidrofor și a caldurii la doua puncte termice din oraș. Marți, 22 martie, intre orele…

- Compania de termoficare va intrerupe, marți, furnizarea apei calde și a incalzirii la cateva puncte termice din Timișoara. Colterm ia aceasta masura in vederea unei intervenții la rețeaua primara, intre orele 8 și 16. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Sf. Ap.…

- Colterm va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la cateva puncte termice si la modulul de la Edil Color, Kappa și Centrul Comercial Euro, marți, 1 martie, intre orele 9 – 18. Motivul il reprezinta o intervenție la rețeaua primara. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate…

- „Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, suntem nevoiti sa intrerupem furnizarea apei calde de consum și a incalzirii la PT SIRET, in ziua de miercuri, 16 februarie 2022, intre orele 9-17. Vor…

- In vederea remedierii unor avarii produse in municipiu, Colterm anunța ca va intrerupe furnizarea agentului termic pentru incalzire și/sau apa calda de consum, astazi, 27.01.2022, in mai multe zone ale orașului. PT 34, 43, 43A, 44, 46 și modul Aquatim- Este intrerupta furnizarea apei calde de consum…