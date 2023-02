Primaria Municipiului București a anunțat, miercuri, ca urmeaza sa inceapa de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pentru anul 2023. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat Programul Unitar de Actiune (PUA) pentru deratizare, Dezinsectie si Dezinfectie in anul 2023, care prevede mai multe tratamente fata de anul precedent. ”Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in sedinta din data de 31 ianuarie 2023, Programul Unitar de Actiune (PUA) pentru deratizare, Dezinsectie si Dezinfectie in anul 2023. Astfel, Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Eco…