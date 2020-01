Stiri pe aceeasi tema

- Biletele gratuite pentru persoanele cu handicap pentru anul 2020 vor fi eliberate incepand de luni, 13.01.2020. Programul de lucru la ghișee este de luni pana joi in intervalul orar 8.30-12.30 și 13.30-16.00, iar vineri de la ora 8.30-14.00. La nivelul județului Brașov sunt 19.408 persoane cu dizabilitați,…

- Reteaua medicala MedLife, unul din cei mai mari jucatori pe piata de servicii medicale private din Romania, a anuntat vineri finalizarea tranzactiei de cumparare a pachetului integral de actiuni pentru Centrul Medical Micromedica, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii medicale private…

- Organizatia ARAS Bucuresti organizeaza o noua editie a Saptamanii Europene A Testarii HIV/Hepatite, ocazie cu care ofera celor interesati posibilitatea testarii pentru HIV, hepatita B si C, gratuit, rapid, anonim si confidential.

- Trei tineri au fost transportați, marți seara, la spital pentru investigații medicale, dupa ce un șofer i-a lovit cu mașina, in localitatea Razvad, județul Dambovița, in urma unui conflict, transmite MEDIAFAX.Surse judiciare au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca, in localitatea Razvad,…

- Centrul de Permanenta din zona ”Tic Tac” a cartierului Ostroveni asigura servicii medicale gratuite noaptea, intre orele 20.00 – 8.00. Serviciul de asistenta este realizat prin intermediul a 14 medici. La sfarsit de saptamana, programul este de vinerea, de la ora 20.00, pana lunea, la ora 8.00. In timpul…

- Sala Polivalenta din comuna Dumbravița va gazdui evaluari medicale gratutite pentru adulți și copii. Evenimentul este organizat de... The post Evaluari medicale gratuite pentru toti timisenii, oferite de Serviciul de Ajutor Maltez appeared first on Renasterea banateana .

- A fost extinsa lista persoanelor care pot beneficia de servicii medicale gratuite, chiar daca nu au platit contribuția pentru asigurarile de sanatate. Chiar și cei fara un cod numeric personal se pot bucura acum de astfel de servicii. Incepand de luni, a fost extinsa lista persoanelor care pot beneficia…

- Mai multe persoane beneficiaza, de astazi, de scutirea de la coplata in sanatate, potrivit unui act normativ aparut vineri in Monitorul Oficial. Concret, pe langa persoanele care beneficiau de scutire, pana acum (precum copiii de pana in 18 ani sau pensionarii cu venituri din pensii de pana in 900 de…