Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a adoptat, miercuri, planul general de masuri cu privire la alegerile locale din 27 septembrie. "Tinand cont de actualul context generat de pandemia de COVID-19, reprezentantii institutiilor cu responsabilitati in organizarea si desfasurarea alegerilor au subliniat, in cadrul sedintei Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor locale, importanta unei bune colaborari atat la nivel central, cat si la nivel teritorial, pentru ca alegerile sa fie organizate in conditii de legalitate, dar si de protejare a sanatatii cetatenilor",…