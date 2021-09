Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a acordat vineri Israelului un an pentru a se retrage din teritoriile palestiniene ocupate, amenintand ca, altfel, nu va mai recunoaste statul evreu in granitele din 1967, transmite AFP, potrivit Agerpres. In discursul virtual…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a acordat vineri Israelului un an pentru a se retrage din teritoriile palestiniene ocupate, amenintand ca, altfel, nu va mai recunoaste statul evreu in granitele din 1967, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a acuzat vineri India la ONU ca "intretine domnia terorii" asupra musulmanilor, determinand o reactie puternica din partea delegatiei indiene, relateaza sambata France Presse. In discursul sau in fata Adunarii Generale anuale a Natiunilor Unite, Imran Khan…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a cerut marti de la tribuna ONU "reluarea rapida" a discutiilor dintre Coreea de Nord si Statele Unite privind programele de arme nucleare si balistice ale Phenianului suspendate din 2019, informeaza France Presse. Apelul sefului statului sud-coreean in prima zi…

- ”Prea mult timp singurele doua optiuni erau cucerirea (Fasiei) Gaza sau violentele fara sfarsit. Or ele sunt niste optiuni proaste”, a subliniat Yair Lapd duminica, prezentandu-si initiativa – denumita ”Economie in schimbul securitatii” – la o Conferinta pe teme de securitate, la Ierusalim. Mai concret,…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a prezentat duminica un proiect care vizeaza ''ameliorarea'' conditiilor de trai ale palestinienilor în Fâsia Gaza în schimbul unei promisiuni din partea miscarii Hamas, aflata la putere în aceasta enclava palestiniana,…

- Politia israeliana a anuntat sambata arestarea altor doi detinuti palestinieni care au evadat la inceputul acestei saptamani dintr-o inchisoare de inalta securitate din nordul Israelului, informeaza France Presse. "Alti doi prizonieri au fost capturati in urma cu putin timp (...) cand se ascundeau…

- Noul guvern israelian a decis duminica sa deduca peste 150 milioane de euro din impozitele colectate in numele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), echivalentul ajutorului palestinian celor care sunt considerati responsabili de atacuri si familiilor lor, relateaza France Presse. In finalul…