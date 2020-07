Magazia bisericii din Secuia, în flăcări (FOTO, VIDEO) INCENDIU… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie situata in curtea bisericii din localitatea Secuia, comuna Muntenii de Jos. Raspunsul militarilor a fost unul prompt dar magazia a fost distrusa in totalitate. Nu au fost inregistrate victime ci doar pagube materiale. De asemenea, intervenția pompierilor a fost [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

