Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea cetatean roman de la bordul vasului de croaziera "Diamond Princess" a fost depistat cu noul coronavirus, fiind transportat la un spital din Tokyo, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe...

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri ca un al doilea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat la un cetațean roman, membru al echipajului pe vasul de croaziera Diamond Princess.

- Ministerul de Externe anunța ca romanul infectat cu coronavirus este in stare buna și ca i se fac teste suplimentare. Romanul infectat cu coronavirus de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in carantina in apele teritoriale japoneze, este intr-o stare de sanatate buna, iar in prezent i se fac…

- Un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus), informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe. Cetateanul roman a fost transferat pentru izolare si tratament la un spital japonez specializat…

- Romanul infectat cu coronavirus este argeșean. Barbatul lucra pe vasul de croaziera Diamond Princess, vas care se afla in apele Japoniei. Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata. Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare a confirmat informația. Barbatul a fost transferat pentru izolare si tratament…

- Un roman de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia are coronavirus, a anunțat Ministerul roman de Externe. Este vorba despre un cetatean roman aflat pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze. „Pe vas sunt peste 200 de cazuri de imbolnavire. Nu cred ca e…

- Un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus), informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

- Un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus), informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe. Cetateanul roman a fost transferat pentru izolare si tratament la un spital japonez specializat…