MAE, mesaj după uciderea generalului iranian: Detensionarea conflictului este esenţială "Romania este profund ingrijorata de recentele evoluții din Orientul Mijlociu dupa atacul impotriva Ambasadei SUA in Irak - pe care Romania il condamna in mod ferm - și masuri protective și preventive luate in consecința de SUA. Detensionarea este esențiala pentru a evita o deteriorare suplimentara a situației de securitate", transmite MAE. Ambasada SUA la Bagdad a anuntat miercuri ca toate operațiunile consulare publice au fost suspendate, la o zi dupa ce milițiile sprijinite de Iran și susținatorii acestora au luat cu asalt perimetrul exterior, aruncand cu pietre și distrugand camere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

