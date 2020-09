Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o intrevedere cu prim ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, si consultari politice cu ministrul de Externe israelian, Gabi Ashkenazi, context in care oficialii au agreat initierea pregatirilor organizarii unei noi sesiuni comune…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua, miercuri si joi, o vizita oficiala in Israel si in Palestina, unde se va intalni cu premierii celor doua state si cu omologii sai, anunța AGERPRES.Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, programul vizitei lui Aurescu in Statul…

- Șeful DSU, Raed Arafat, prezent la Baza aeriana 90, de unde pleaca doua transporturi aeriene cu materiale sanitare in ajutorul Libanului, a declarat ca statul din Orientul Mijlociu nu poate sa ramana singur intr-o astfel de situație, care ar depași capacitatea de reacție a majoritații țarilor din lume.…

- Intr-o convorbire telefonica care a avut loc vineri, Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu a abordat si subiectul romanilor care muncesc si traiesc in Spania si care si-ar dori cetatenie spaniola, potrivit unui comunicat MAE.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat luni la telefon cu omologul din Republica Azerbaidjan, Elmar Mammadyarov, la solicitarea acestuia, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, cei doi demnitari au discutat despre evolutia pandemiei de COVID-19 in Romania…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, la reuniunea informala a sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, desfasurata prin sistem videoconferinta, cu participarea secretarului de stat american, Mike Pompeo. Reuniunea a prilejuit un dialog…