Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica, 9 februarie 2020, teritoriul Marii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica, 9 februarie 2020, teritoriul olandez va fi afectat de furtuna Ciara.Conform…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Franța asupra manifestațiilor și acțiunilor de protest care vor avea loc, vineri, in mai multe orașe ale țarii. Instituția atenționeaza ca ar putea fi perturbat transportul public, inclusiv in Paris, scrie Mediafax.„Ministerul…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Irlanda, ca meteorologii au emis un cod roșu pentru intensificari ale vantului, in toate regiunile, care va atinge viteze de 50-70 km/h, iar unele rafale pot atinge in zonele de coasta viteza de 100-120 km/h.„Ministerul…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau calatoresc in Turcia ca, in perioada 7-8 ianuarie vor exista perturbari in funcționarea serviciilor de transport aerian, maritim și transport in comun, din cauza vremii nefavorabile.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii…

- A doua zi de vot in diaspora: Peste 165 de mii de voturi #turuldoi Români la vot, secție din orașul Alcalá de Henares, din regiunea Madridului. Foto: Annamaria Damian. Numarul românilor din strainatate care au votat deja în turul doi al alegerilor prezidentiale a depasit…