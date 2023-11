Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Suediei ca autoritatile locale au anuntat reintroducerea controlului la frontiera de stat, pana in data de 11 mai 2024.Astfel, cetatenilor li se recomanda sa se asigure ca…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre situatia romanilor din Fasia Gaza ca este vorba de persoane cu dubla cetatenie. ”Nu a putut nimeni. Absolut nimeni, in acest moment, nu a iesit din Fasia Gaza”, a pres seful Executivului, precizand ca ”exista grupuri, la Celula de criza si se comunica cu aproape…

- Luni dimineața, granița sudica dintre Fașia Gaza și Egipt urma sa fie deschisa pentru ca civilii sa poata parasi zona de conflict.Vorbim despre un coridor uman ce ar fi trebuit sa fie deschis la ora 9.00 (și ora Romaniei), la granița cu Egiptul.240 de romani așteapta sa poata trece in țara vecina, unde…

- Au trecut aproximativ doua luni de cand Moscova a inceput sa loveasca porturile ucrainene de la Dunare. Autoritațile au precizat ca romanii de la granița cu Ucraina vor fi alertati prin sistemul Ro-Alert, in cazul vreunui risc de cadere a unor elemente aparținand mijloacelor de lupta utilizate in conflict.…

- Autoritațile au facut un anunt pentru romanii care vor iesi la pensie. Este obligatoriu sa faca asta toți cei care vor ieși la pensie, dar inainte de a implini 50 de ani. Așadar, ce trebuie sa faceți. Ce trebuie sa faci inainte de a implini 50 de ani. Iți va prinde bine la momentul pensionarii […]…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Turcia ca autoritatile turce au anuntat ca, in noaptea de 22 august, in regiunea Canakkale, in apropierea satului Kayadere, situat in centrul acestei regiuni, a izbucnit un incendiu…

- Astfel, romanii care se afla intr-o situație dificila pot cere asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Stockholm: +468205674, +468209927, +4684113181. „De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru romanii care merg in Suedia, in contextul in care autoritatile din aceasta tara au ridicat nivelul de alerta terorista, la 4 - „amenintare mare”.