Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, afirma ca in prezent se deruleaza o ancheta epidemiologica pentru a stabili sursa virusului gripal aviar diagnosticat intr-o ferma de tip comercial din judetul Maramures. "Pentru stabilirea sursei virusului gripal aviar la aceasta data este in derularea ancheta epidemiologica. In cazul in care boala se va raspandi pe teritoriul tarii noastre, cum s-a intamplat si in alte tari europene, cu siguranta sectorul avicol va fi afectat", a spus Oros intr-un raspuns transmis la solicitarea AGERPRES. Ministrul Agriculturii a mai precizat ca in urma diagnosticarii focarului…