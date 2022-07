Stiri pe aceeasi tema

- Cautam colegi harnici și pricepuți pentru posturile: Pickeri/ Manipulanți pentru Edenia Distribution Center din Campia Turzii. Vino in echipa Macromex și alatura-te celor care pregatesc comenzile pentru livrarea a peste

- Companie suedeza, care produce componente pentru mobilier, angajeaza pentru fabrica ce urmeaza sa se deschida in Campia Turzii : > Manager Mentenanța> Technician mentenanța> Tehnician Calitate> Coordonator Producție> Tehnolog>

Transilvania Impact Import Export Srl angajeaza: – Laborant in construcții pentru stația de betoane din Campia Turzii. Mai multe detalii se pot obține la numarul de telefon 0742 092 160.

Societatea comerciala Daghemana angajeaza la Campia Turzii: » ospatar restaurant și ajutor de bucatar. Cei interesați pot suna la: 0722.246.231.

- *** Restaurant Time Out angajeaza bucatar. Detalii la numarul de telefon 0757097290. *** Vino in echipa noastra! In curand deschidem un magazin LA DOI PAȘI in JIBOU. Cautam: Șef de Magazin, Operator date, Casier/Lucrator Comercial. Așteptam CV-ul tau la adresa [email protected] Informații la tel. 0790-002-900.…

- Cautam colegi(e) pentru posturile de arhitect si inginer instalații Cerinte: – Experienta in proiectare arhitectura sau instalatii (sanitare, termice, electrice); – Cunostinte in realizarea de documentatii: Studii de fezabilitate, Proiecte Post-ul EUROPROIECT SRL angajeaza arhitect și inginer instalații…

- Daca ești pasionat de bucatarie și totodata iți dorești un loc stabil, in care sa te poți dezvolta este momentul sa-ți indrepți atenția spre Crama Jelna! Iși maresc echipa și sunt gata sa-ți ofere recompensa pe masura. Restaurantul Crama Jelna iși marește echipa! Daca poți sa ajuți la desavarșirea idealului…