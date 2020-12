Stiri pe aceeasi tema

- Berlinul nu intentioneaza sa dea inapoi in disputa cu Statele Unite asupra gazoductului Nord Stream 2, a declarat pentru DPA ministrul german de externe Heiko Maas, potrivit AGERPRES. "Nu este cazul sa vorbim despre suveranitatea europeana daca prin aceasta se intelege ca noi sa facem totul…

- Ministrul german de externe Heiko Maas si-a exprimat vineri satisfactia in urma unei demers prin care Congresul american incearca sa opreasca aplicarea planului presedintelui in exercitiu Donald Trump de retragere a circa 12.000 de militari americani din Germania, relateaza agentia DPA. ''Desigur…

- Daca Biden va intra in Casa Alba (și judecand dupa evoluția evenimentelor, acest lucru devine din ce in ce mai evident), aceasta dorința are toate motivele sa se implineasca. Este simbolica candidatura probabilului secretar de stat al SUA in persoana lui Anthony Blinken, care este un produs rafinat…

- Angela Merkel si "presedintele american ales au convenit asupra faptului ca este extrem de importanta colaborarea transatlantica, date fiind numeroasele provocari la nivel mondial", a mai spus purtatorul de cuvant al cancelarului, Steffen Seibert, intr-un scurt comunicat. Cu aceeasi ocazie, Angela…

- Presedintia lui Donald Trump a insemnat o perioada dificila pentru relatiile dintre Statele Unite si Germania, un aliat traditional al SUA devenit 'sac de box' al magnatului instalat la Casa Alba. A avut insa dreptate Trump sa aleaga lupta si, dincolo de aceasta, poate o victorie eventuala a democratului…

- Presedintia lui Donald Trump a insemnat o perioada dificila pentru relatiile dintre Statele Unite si Germania, un aliat traditional al SUA devenit 'sac de box' al magnatului instalat la Casa Alba. A avut insa dreptate Trump sa aleaga lupta si, dincolo de aceasta, poate o victorie eventuala a…

- O victorie a democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale americane ar aduce o senzatie de usurare la nivel mondial, dar Berlinul ar avea in continuare multe probleme cu Washingtonul legate de politici, a declarat coordonatorul pentru legaturi transatlantice din Germania, Peter Beyer, care a mentionat…

- Peter Beyer, membru al Partidului Crestin Democrat al cancelarului Angela Merkel, a spus ca Biden ar oferi un ton mai colaborativ decat presedintele Donald Trump, care a descris politicile comerciale si de cheltuieli ale Germaniei ca ”foarte proaste”. Trump se afla in urma lui Joe Biden in sondajele…