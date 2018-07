Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii craioveni au participat in weekendul trecut la competiții de lupte și judo, reușind sa obțina patru medalii. La Satu Mare s-a disputat Campionatul U13 de judo, iar sportivii din Banie au urcat de trei ori pe podium. Izabela Tuța, ...

- La sfarsitul saptamanii trecute la Campulung Muscel s-au desfasurat Campionatele Nationale de lupte greco-romane pentru juniori I. Sportivii suceveni au demonstrat inca o data forta scolii bucovinene reusind sa urce de sase ori pe podiumul de premiere. Elevii antrenorilor Valerica Gherasim, Andrei Bolohan…

- Recent, trei dintre luptatorii Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatiți de antrenorii Valerica Gherasim și Andrei Bolohan, au participat, la Bacau, la finalele Campionatului Național Școlar de lupte greco-romane. Doi dintre cei trei luptatori prezenți la aceasta competiție naționala au reușit…

- In Sala Polivalenta din Iasi, a avut loc finala Campionatului National individual de lupte pentru seniori U23, la lupte greco-romane, libere si feminine. In cadrul acestui concurs, CS Farul Constanta (antrenor Grigore Gheorghe) a reusit sa castige patru medalii: una de aur si trei de bronz, toate la…

- Luptatorii timiseni s-au aflat in competitie la sfarsitul saptamanii trecute in celalalt capat al tarii. La Iasi a avut loc, de joi pana sambata, Campionatul National rezervat ... The post Salba de medalii pentru sportivii timișeni appeared first on Renasterea banateana .

- La sfarsitul saptamanii trecute la iasi s-a desfasurat Campionatul National de lupte greco-romane pentru tineret sub 23 de ani. Scoala de lupte suceveana a demonstrat din nou ca are resurse nebanuite, sportivii de la CSM numarandu-se printre protagonistii competitiei. Pe cea mai inalta treapta a podiumului…

- La sfarsitul saptamanii trecute, la Resita s-au desfasurat Campionatele Nationale Scolare la inot, competitia facand parte din cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar. La concurs au luat startul 300 de copii cu varste intre 12-14 ani, legitimati la 22 cluburi din tara. CSS Suceava a fost reprezentata…

- Campionatul European de Qwan Ki Do pentru seniori, desfasurat in acest an in localitatea spaniola Gandia, a reprezentat un bun prilej pentru sportivii din judetul Suceava, dar si din toata tara de a-si testa limitele si nivelul tehnic, dar si cel fizic in fata unor adversari din toata Europa. ...