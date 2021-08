Lupta unei ieşence cu asociaţia pentru hidroizolaţie. Iată cum trebuie procedat ca să câştigi! Femeii, care locuia la ultimul etaj, ii ploua in casa. A reusit in final sa oblige asociatia sa plateasca reparatia de 13.000 de lei. Procesul este unul bun de folosit ca precedent de cei cu probleme similare. O ieseanca isi cere inapoi banii cheltuiti cu repararea hidroizolatiei blocului in care locuieste. Dupa ani de procese, instanta i-a dat dreptate, obligand asociatia de proprietari sa-i deconteze cheltuielile. Batalia continua insa, intrucat asociatia a apelat la o cale extraordinara de atac: contestatia in anulare. Aceasta este rareori admisa, verdictul urmand sa fie dat de Curtea de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

