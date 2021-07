Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Satu Mare, ca Guvernul este ''emanatia PNL" si "trebuie sa asculte de forurile statutare" ale partidului, mentionand in acelasi timp ca cel care va fi ales presedinte al liberalilor la Congresul din 25 septembrie trebuie sa devina si…

- Aceste alegeri nu sunt impotriva cuiva, sunt pentru un alt fel de a face politica. Europa se schimba, Romania se schimba, trebuie sa ne schimbam și noi și sa ne adaptam la ceea vor oamenii de la noi. Proiectul „Romania liberala” pentru urmatorii 8 ani este rețeta de succes pentru Romania, iar Florin…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Florin Citu a afirmat ca isi doreste ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania, nu al doilea, si a precizat ca, daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, liberalii nu aveau acum nici guvernare, nici premier, relateaza News.ro și Hotnews. „Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca exista o asteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze la functia de presedinte al Partidului National Liberal, la Congresul partidului. Orban a facut un apel ca, acolo unde exista competitie, candidatii sa faca o campanie pozitiva, in cadrul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca el l-a susținut pe Florin Cițu sa avanseze in cariera sa politica, de aceea și la Congresul PNL l-ar dori in echipa lui. In PNL se discuta foarte serios despre faptul ca Florin Cițu va fi contracandidatul lui Ludovic Orban la Congres. ”Deocamdata…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa pe 25 septembrie va avea loc congresul PNL in care va fi aleasa noua conducere a partidului. Pana in prezent doar Ludovic Orban și-a anunțat public candidatura la șefia PNL, in timp ce premierul Florin Cițu a evitat…