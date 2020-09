Stațiunea balneara Colibița din județul Bistrița-Nasaud a devenit, de mai bine de o saptamana, ținta lupilor infometați. Localnicii spun ca nu au mai vazut așa ceva in viața lor, deoarece este mult prea devreme in aceasta perioada ca lupii sa coboare in sat. Panica in localitate s-a instalat repede! Gospodariile oamenilor sunt in fiecare zi […]