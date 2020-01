Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Holocaustului comemorata la Sighetu Marmatiei Foto: Arhiva. La Casa memoriala ''Elie Wiesel'' si Muzeu al Culturii Evreiesti din Sighetu Marmatiei au avut loc luni, 27 ianuarie, cu ocazia Zilei Internationale de Comemorare a Holocaustului, mai multe manifestari organizate sub genericul…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului."Este deja al doilea deceniu in care intreaga lume comemoreaza milioanele de victime ale Holocaustului, intr un exercitiu necesar de aducere aminte, compasiune si pastrare a unei…

- Documentare si lungmetraje de fictiune vor rula, de vineri pana duminica, la Cinema Muzeul Taranului in cadrul seriei Zilele filmului „Memoria Holocaustului”, scrie news.ro.Pe 27 ianuarie 2020 se implinesc 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz. Cu prilejul Zilei Internationale…

- Mai mulți elevi din județul Constanța vor scapa de povara kilogramelor pe care le cara in spate in fiecare zi cand merg la școala. Ghiozdanul va deveni ușor pentru ca elevii iși vor lasa manualele acasa, iar in sala de clasa vor invața dupa tablete, scrie Mediafax.„Un ghiozdan relexat”, asta…

- La Școala Gimnaziala „Eftimie Murgu” din Lugoj a avut loc miercuri, 18 decembrie, cea de-a III-a ediție a Concursului „Istoria Monarhiei in Romania”. La concurs au participat elevi de gimnaziu de la Școala Gimnaziala nr. 2, Școala Gimnaziala nr. 3, Școala Gimnaziala „Anișoara Odeanu”, Școala…

- Elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj și-au propus, pentru sfarșitul primului semestru al anului școlar 2019/2020, sa realizeze o serie de activitați de comemorare a victimelor Revoluției anticomuniste din decembrie 1989. Prima activitate realizata in acest sens a fost realizarea,…

- In luna noiembrie 2019, in cadrul Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj s-a desfașurat programul HasdEU ALTFEL, care a avut scopul de a celebra implinirea a 150 de ani de la nașterea Iuliei Hasdeu (14 noiembrie 1869 – 14 noiembrie 2019). Ca activitate finala a acestui program, in 29 noiembrie…

- Pentru a celebra 150 de ani de la nașterea Iuliei Hasdeu (14 noiembrie 1869 – 14 noiembrie 2019), joi, 14 noiembrie 2019, a avut loc evenimentul final al celei de a VII-a ediții a Festivalului de Film al Elevilor de la HasdEU (FFEH7). In cadrul proiectului FFEH7, 90 de elevii de la Liceul…