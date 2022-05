Ludovic Orban: Ultima mea venire la Cluj mi-a lăsat un gust amar Liderul partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca a sprijinit Clujul si proiectele sale si ca acelasi lucru il va face si in continuare, iar formatiunea pe care o conduce are menirea de a reprezenta electoratul tradat de PNL. „Ma bucur sa fiu prezent astazi alaturi de echipa care porneste un drum greu, un drum dificil, dar sunt convins – un drum corect si mai ales un drum care sa ofere clujenilor o alternativa la formatiunile politice existente pe piata politica. Ultima mea venire in Cluj mi-a lasat un gust amar, sunt convins ca nu asta este ospitalitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In discursul de la prezentarea bilanțului de șase luni de guvernare in coaliție, Marcel Ciolacu a aratat ca PSD continua sa dea „ora fixa” la ceasul politic. „Am vazut – unii au pus repede azi sedinta pe la 15,00, unii la 16,00, unii la 17,00, sa fie toata lumea in poza. Eu ma bucur – in continuare…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, reacționeaza la masurile social-economice anunțate de coaliția de guvernare. Liderul USR acuza Coaliția ca duc Romania in faliment prin creșterea cheltuielilor, in loc sa „domoleasca morișca imprumuturilor” și „sa țina inflația sub control”. Fii…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat ca nu se stie cat va dura criza economica, insa considera ca aceasta se va adanci, motiv pentru care statul roman trebuie sa fie puternic pentru a putea interveni. „Nu stim cat va dura criza economica. E greu de spus. Nu exista om care sa poata sa spuna cat va dura.…

- Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, nu rateaza ocazia de a-și taxa foștii colegi care l-au schimbat din fruntea partidului pe Florin Cițu dupa doar șase luni. Orban susține ca Nicolae Ciuca era favorit pentru funcția de prim-ministru inca de la alegerile parlamentare și doar opoziția sa l-a…

- Liderul partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Braila, ca nu intelege de ce PNL mai organizeaza congres pentru alegerea unui nou presedinte si de ce acesta nu este numit prin decret prezidential. „Eu nu inteleg de ce tin congres cei din PNL, Ciuca trebuia pus presedinte prin…

- Liderul partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Braila, ca nu intelege de ce PNL mai organizeaza congres pentru alegerea unui nou presedinte si de ce acesta nu este numit prin decret prezidential.Eu nu inteleg de ce tin congres cei din PNL, Ciuca trebuia pus presedinte prin decret…

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat sambata, dupa ce Florin Cițu și-a dat demisia din funcția de președinte PNL, ca problema PNL nu este Florin Citu, ci faptul ca aceasta formatiune politica s-a transformat in "UM PNL" si a devenit "o unealta a lui Iohannis", pe care…

- La 14 luni de la alegerile parlamentare din decembrie 2020, electoratului anti-PSD nu-i ramane decat sa spuna „ghinion”. Nu este deloc clar daca la fel ar spune președintele Iohannis, PNL sau, de ce nu, electoratul social-democrat și cel al USR. Una a ieșit din urne și alta e la guvernare acum. Dar…