- Orban a acuzat ca alegerile din partid au fost fraudate printr-un sistem bine pus la punct și ca noua ”gașca” de la conducere nu mai reprezinta PNL.Cand va ajunge la concluzia ca PNL este doar o ”cascasa”, fostul lider va parasi partidul.”Eu sunt un politician atipic. Nu mi-am construit cariera incercand…

- Premierul Florin Cițu, candidat la șefia partidului, a declarat sambata la Congresul formațiunii ca el este „omul faptelor” și ca partidul trebuie sa mearga „la alt nivel”: - Eu sunt cel mai mare inamic al PSD. Pot asigura victoria in 2024 - Ludovic Orban a avut un rol important pentru…

- „Buna ziua, dragi liberali. Nu ne-am intalnit de mult in aceasta formula. Ma bucur sa va vad intr-un numar atat de mare. Va salut pe toți, liberali din toata țara.Ne aflam intr-un moment de inflexiune. Nu doar pentru PNL ci și pentru Romania. Nu a fost o campanie așa cum mulți ne-am fi dorit. PNL este…

- Președintele Iohannis a ajuns sa fie criticat și certat de aproape toata lumea mai puțin de Florin Cițu și membrii #echipeicaștigatoare care se pregatește sa sarbatoreasca deja victoria de la Congresul de pe 25 septembrie. Aceasta turnura majora a forțelor politice plus reacția vehementa a tot mai multor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in timpul Consiliului Național al partidului, ca liberalii au pierdut masiv din incredere și doar 15% dintre romani mai cred ca Romania se indreapta intr-o direcție buna. Orban a spus ca prefera sa nu spuna public nivelul de incredere la care au ajuns premierul…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca USR PLUS nu a fost nici partidul lui Nicusor Dan, nici partidul lui Dan Barna, nici partidul lui Dacian Ciolos, adaugand ca formațiunea politica nu va avea niciodata un lider real. ”USR PLUS nu a fost nici partidul lui Nicusor Dan, nici partidul lui Dan…

- „Aveți grija cu cine votați și cum votați. Va poate spune altcineva ca e in intereseul lui sa votezi o anume persoana, ca altfel nu obține și el o funcție. Daca judecați așa, atunci judecata este alterata și nu are nicio legatura cu raționamentul dupa care se alege președintele PNL. Am citit și programul…

- Cu siguranța, batalia Orban – Cițu pentru președinția Partidului Național Liberal (PNL), care se va incheia in 25 septembrie 2021, ține capul de afiș al politicii romanești din aceasta vara și acopera „cu succes” toate celelalte evenimente. La zi, batalia a intrat in faza finala, fiind deja facute…