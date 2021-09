Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PNL a anuntat ca isi da demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa ce a pierdut cursa interna pentru un nou mandat la sefia partidului. „Din momentul de fata intre Ludovic Orban si Klaus Iohannis nu mai exista niciun parteneriat”, a mai anuntat fostul lider al…

- Ludovic Orban: Demisia mea din functia de presedinte al Camerei Deputaților va fi luni pe masa presedintelui ales Florin Citu Ludovic Orban: Demisia mea din functia de presedinte al Camerei Deputaților va fi luni pe masa presedintelui ales Florin Citu Ludovic Orban a anunțat faptul ca luni, in urma…

- Ludovic Orban a anunțat dupa ce a pierdut lupta pentru președinția PNL ca luni iși va depune demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților și spune ca intre el și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care l-a susținut pe Florin Cițu, nu mai exista de azi niciun parteneriat. Ludovic Orban…

- Ludovic Orban a anunțat sambata, dupa pierderea alegerilor pentru șefia PNL in fața lui Florin Cițu, ca iși va depune luni demisia din poziția de președinte al Camerei Deputaților. In plus, fostul lider PNL a anunțat ca dupa aceste alegeri interne intre el și președintele Klaus Iohannis „nu mai exista…

- Ludovic Orban a anunțat dupa ce a pierdut lupta pentru președinția PNL ca luni iși va depune demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților și spune ca intre el și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care l-a susținut pe Florin Cițu, nu mai exista de azi niciun parteneriat. Ludovic Orban…

- De acum fostul preșdinte al PNL Ludovic Orban și-a ținut cuvanul și și-a anunțat demisia de la șefia Camerei Deputaților. „Incep prin al le mulțumi coligilor care mi-au acirdat invredeea in condițiile im care s-a desfașurat acest congres. Il felicit pe Florin Cițu. Am aparat valorile liberale…

- Ludovic Orban promite ca va demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților daca va pierde șefia PNL. Actualul lider PNL spune ca se așteapta ca rivalul sau politic, premierul Florin Cițu, sa faca la fel, daca nu este ales președinte PNL la Congresul liberalilor din septembrie. „Daca veți…

- „Sunt presedintele PNL de patru ani. In aceasta perioada am avut un parteneriat cu presedintele Romaniei care a functionat aproape fara cusur. Toata lumea stie acest lucru. Impreuna, in acest parteneriat, am facut lucruri extrem de importante pentru Romania, atat pe plan intern, cat si pe plan european”,…