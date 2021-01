Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cați bani vor primi, in 2021, polițiștii locali din Alba Iulia pentru norma de hrana: Proiectul, pe masa consilierilor locali Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia vor decide in ședința din 29 ianuarie sumele pentru norma de hrana acordate polițiștilor locali. Norma de hrana se…

- Ziarul Unirea Impreuna in gand și rostire! Inspectoratul Școlar Județean Alba organizeaza proiectul educațional internațional „Distanțați, dar impreuna!” dedicat Marii Uniri Luni, 30 noiembrie 2020, incepand cu ora 12, la Alba Iulia se va desfașura webinarul dedicat Marii Uniri. Școli din Republica…

- Primaria Alba Iulia va semna acord de parteneriat cu Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” pe o perioada de 10 ani, prin care se va renova sediul instituției de invațamant, se vor dota spațiile și va fi amenajat un centru de robotica. Proiectul intra la aprobare in ședința Consiliului Local Alba…

- O ședința publica extraordinara convocata de indata are loc vineri, 13 noiembrie 2020, de la ora 9, in sala de spectacole a Casei de Cultura a Municipiului Gherla. Proiectul ordinii de zi cuprinde doua puncte: 1.Referat și proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla in…

- Consilierii liberali au aprobat cu rețineri proiectul Primariei Focșani pentru accesarea fondurilor europene și dotarea cu echipament pentru educația online in fiecare clasa, laborator sau atelier de la unitațile de invațamant din municipiu. Proiectul „Imbunatațirea infrastructurii TIC a unitaților…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a decis, miercuri seara, ca Scenariul 3 sa fie aplicat, pentru doua saptamani de acum incolo, in 18 unitați de invațamant, dupa ce pentru alte cateva zeci au fost adoptate hotarari similare, de la debutul anului școlar.

- Procedura de achiziție pentru vehiculele care vor deservi transporstul public de persoane din municipiul Alba Iulia a fost finalizata, iar investiția se ridica la peste 30.000.000 de lei, fara TVA. Așteptarea albaiulienilor a luat sfarșit odata cu finalizarea procedurii de achiziție, și, in curand,…