- Potrivit profit.ro , in București precum și-n alte 12 mari orașe din Romania, precum Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara, vor stabili zone cu nivel scazut de emisie. In urma lor, se vor institui atat restricții cat și/sau taxe pentru autovehicule. De altfel, potrivit…

- 6 din 10 romani care iși fac abonament la centrele sau la cluburile sportive sunt barbați, iar scopul lor este sa iși creasca masa musculara (65%). Femeile, in schimb, iși doresc sa slabeasca (69%), se arata intr-un comunicat. Conform datelor obținute de ESX, aplicația romaneasca care ofera acces la…

- Actualul premier al Libanului, Najib Mikati, construiește doua parcuri logistice la Constanța, acestea fiind primele afaceri in Romania ale celui mai bogat libanez. Najib Mikati, cel mai bogat libanez O companie de imobiliare deținuta de Najib Mikati va investi in doua parcuri logistice la Constanța,…

- Autoritațile incearca sa-i spele obrazul robotului ION, dupa ce au ieșit la iveala noi informații despre acest proiect. Consilierul guvernamental virtual ION a primit, in prima saptamana de la lansare, aproximativ o jumatate de milion de mesaje si tag-uri in social media de la romani, principalele…

- Un mare lant de hipermarketuri din Romania a inceput refacerea liniilor de case din magazine si construirea unui parcurs 100- self check-out pentru clienti, ca parte a proceselor de modernizare si digitalizare a companiei. Clientii vor astepta mai putin timp la casele de marcat, care vor fi deschise…

- Cea de-a 27-a ediție a Festivalului Filmului Francez in Romania se va desfașura in perioada 15-26 martie la București și in alte 12 orașe din țara: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava și Targu Mureș. Prin alegerea temei acestei ediții,…

- Uriașa caracatița de afaceri ”țesuta” in toata țara, prin care s-au drenat zeci de milioane de euro de catre fostul director al Directiei de Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din cadrul CNAIR, Florea Dascalu, și denunțatorul sau, afaceristul aradean Marius-Iosif Cosma, a intrat in vizorul…

- „Cutremurul s-a produs la 70 km N de Craiova, 70 km V de Pitesti, 97 km S de Sibiu, 149 km SV de Brasov, 160 km V de Ploiesti, 177 km V de Bucuresti, 198 km NV de Ruse, 205 km S de Cluj-Napoca, 234 km E de Timisoara”, se arata intr-o informare a INFP.