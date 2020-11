Lucian Avramescu: Buni zori! Voi cum deveniţi pradă amintirilor? Viața ți se compune din tot ce mobileaza mica odaie a clipei pezente. Liniștea este stravezie, cerul, ca multe zile ale acestui noiembrie, pare sulfuros, de la ceața deasa probabil care s-a lipit si de el si de coama dealurilor. Vezi ce e de vazut in preajma și deodata rasare, ca iepurele din tufiș, o amintire care te amuza, apoi cheama alta, fara legatura cu prima și cu nimic de azi. Fiica mea, care mica fiind dormea langa mine și adormea doar cu poveștile mele pe care le inventam adhoc, de cand a devenit adolescenta și are camera ei, ne viziteaza rar. Ieri a fost ziua ei, iar lumea care o… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

