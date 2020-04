Lucian Avramescu: Blestemul necuvintelor la Nichita Nichita, in ultima bucatica din scurta lui viata, vorbea greu. Cuvintele se tineau ca niste buturugi taiate in bucati, cu toporul, de buzele lui care se sforțau sa le care și sa le pronunțe. El care inventase necuvintele, cuvinte de fapt cu care vorbea ca nimeni altul, in poezii, a fost prins nepregatit nevorbind. Aproape ca l-au țintuit la pat și chiar cand cerea o vodca, licoarea care in mare masura l-a ucis, cerea o v…o…oo… dca, și intre sunetele care mai mult de dezlegau decat se alaturau puteai baga mana și aveai timp sa aplauzi sau sa te arați nedumerit. Unii au crezut ca poetul se preface… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

