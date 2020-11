"In baza art. 346 alin. 3 lit. a Cod procedura penala dispune restituirea la parchet a cauzei privindu-i pe inculpatii Blejnar Sorin, Comanita Viorel, Florea Sorin si Blejnar Andreea Florentina, trimisi in judecata prin rechizitoriul nr. 20/P/2019 din data de 21.08.2019 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de combatere a coruptiei. In baza art. 275 alin. 1 pct. 4 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicarea incheierii, conform art. 347 alin. 1 Cod…