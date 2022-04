Stiri pe aceeasi tema

- Crucisatorul „Moscova”, nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagra, s-a scufundat, in timp ce era remorcata, a informat agentia rusa Ria Novosti, care a citat ministerul rus al Apararii. Autoritațile ucrainene au anunțat joi ca au lovit crucișatorul Moscova cu rachete „Neptun”, provocandu-i pagube grave. Pe…

- Mișcarile unitatilor militare rusești din ultimele zile se afla in atenția autoritaților de la Londra, care sunt foarte atente la acțiunile conducerii de la Kremlin. Vicepremierul Dominic Raab, de exemplu, se arata sceptic cu privire la orice promisiune vine de la Moscova in privinta Ucrainei si spune…

- Serviciile militare de informatii britanice au transmis miercuri ca unitatile militare rusesti care au suferit pierderi grele in Ucraina au fost nevoite sa se intoarca in Rusia sau in Belarus in incercarea de a se reorganiza si realimenta, relateaza Reuters, citat de Agerpres.„O astfel de miscare pune…

- Cu cateva zile inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia, imaginile vehiculate pe rețelele de socializare au aratat vehicule blindate rusești marcate cu simbolul „Z”. In absența unei explicații oferite de Ministerul rus al Apararii, au fost multe comentarii despre semnificația acestui simbol. „Z”,„V”,„A”,„X”,…