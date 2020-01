Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a respins cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de George Becali. Decizia judecatorilor poate fi contestata.MinutaRespinge cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de petentul Becali George. Obliga petentul la plata sumei de 200 lei, cu…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București (CAB) au dispus redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului director general al Electrica, Ioan Folescu, in dosarul in care este acuzat ca a luat mita pentru a atribui contracte in mod preferențial, transmite Mediafax.„Admite cererea Parchetului…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins miercuri, definitiv, cererea Complexului Energetic Oltenia de anulare a unui raport al corpului de control al Ministerului Energiei, care arata ca șefii companiei au provocat daune de zeci de milioane de euro, potrivit GorjNews. Consecințele deciziei Curții…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins cererea judecatorului constitutional Gheorghe Stan de rezervare a unui post la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ). "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea cererii domnului Stan…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri cererea procurorului general de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in Dosarul Revolutiei impotriva lui Petre Roman, a lui Teodor Brates si a sute de alte persoane, informeaza g4media.ro. Solutia nu a fost inca publicata pe site-ul ICCJ.Procurorul…

- Liviu Dragnea a fost adus marti dimineata de la Penitenciarul Rahova la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea programat un proces in care fostul presedinte al PSD solicita anularea condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis luni suspendarea judecarii dosarului Rovinari - Turceni, in care fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova au fost achitati in prima instanta, arata Agerpres. ICCJ a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene privind aplicarea deciziei…

- Un judecator de camera preliminara de la instanța suprema a luat, miercuri, in discuție prelungirea masurilor preventive in cazul foștilor procurori DNA Lucian Onea și Mircea Negulescu, in dosarul in care sunt judecați pentru pretinse fapte de inducere in eroare a organelor judiciare sau represiune…