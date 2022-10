Loteria Vizelor SUA 2024: Totul despre procedura de înscriere Departamentul american de Stat a anunțat ca perioada de inregistrare in programul de imigrare Diversity Visa DV-2024 a inceput pe 5 octombrie și se incheie pe 8 noiembrie. Loteria vizelor SUA 2024 se desfașoara exclusiv in format electronic și nu se percepe nicio taxa de inscriere. Departamentul de Stat administreaza anual programul de imigrare “Diversity Visa” mandatat prin lege. Sectiunea 203(c) a Legii de Imigrare si Naționalitate (INA) stabileste o clasa de imigranți cunoscuta ca “diversity immigrants”(imigranți ai diversitații) din tarile cu rate mici de imigrare in Statele Unite de-a lungul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

