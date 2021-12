Locurile de joacă din Parcul Romanescu, fără viaţă şi foarte învechite Locurile de joaca din Craiova se degradeaza pe zi ce trece, iar pentru copii nu mai sunt deloc atractive. Echipamente putine si multe dintre ele nesigure, tartan lipsa sau degradat. Locurile de joaca din Parcul Nicolae Romanescu nu fac exceptie. Degradarea locurilor de joaca din Craiova se poate vedea chiar si in cele din Parcul Nicolae Romanescu. Chiar daca vorbim despre cel mai mare parc natural din estul Europei, locurile de joaca de aici nu se ridica absolut deloc la nivelul importantei parcului. Foarte multi micuti viziteaza parcul zilnic si au mare nevoie de un loc de joaca decent. Insa,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 27 noiembrie, in intervalele orare 09:00 – 12:00 și 15:00-17:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au acționat in municipiul Timișoara pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza, iar in intervalul orar 18:00-21:00, au acționat pe raza…

- Mentenanta pe ultima suta de metri, la parcometrele din Craiova. Primaria a reusit cu greu sa gaseasca o firma care sa asigure, macar pana la sfarșitul anului, mentenanța celor 14 parcometre amplasate in centrul orasului. Parcometrele folosite pentru achitarea taxei de parcare pe locurile „cu plata…

- Locurile de joaca din Craiova au avut mai multe probleme, de-a lungul timpului, iar interventia autoritatilor a fost una intarziata de multe ori. Acum, foarte multe dintre acestea arata ca niste locuri parasite, uitate. Parintii isi duc copiii de nevoie in spatiile de joaca amenajate de primarie, insa…

- Craiova are probleme cu iluminatul stradal, in fiecare an dupa ce se trece la ora de iarna. In mai multe zone ale orasului, in momentul in care se intuneca, iluminatul stradal nu se aprinde, chiar daca Primaria Craiova sustine ca orele de functionare s-au schimbat de la 1 noiembrie, iar lumina se aprinde…

- Procedura a fost anulata automat deoarece la data limita de depunere oferta nu au existat ofertanti Obiectul achizitiei publice consta in achizitia executiei lucrarilor de reamenajare a locurilor de joaca situate in 10 locatii din municipiul Constanta ndash; respectiv Valoarea contractului se ridica…

- Demolarea garajelor construite ilegal in Craiova lasa in urma peisaje mult mai urate decat cele care erau cand constructiile se aflau in picioare. In plus, locurile pe care au fost amplasate fostele garaje raman in aer, fara ca pe acestea sa mai poata fi parcate masini. Asta pentru ca acele locuri raman…

- Presiuni financiare pe companiile aeriene. Reprezentanții firmelor iau in calcul sa inlocuiasca cel puțin o parte dintre locurile de la clasa Business pentru a-și putea extinde locurile din zona Premium Economy astfel incat sa poata incasa venituri mai mari. Sunt unele firme care sunt interesate insa…

- Megalicitatia pentru locurile de joaca. Primaria Craiova lansa, la mijlocul lunii august, o megalicitatie pentru achizitia de echipamente noi destinate locurilor de joaca. Intentia era de a inlocui echipamentele de joaca vechi si deteriorate cu „echipamente corespunzatoare din punct de vedere tehnic…